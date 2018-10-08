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Karabük TSO, MAKTEK Avrasya 2018 fuarına katıldı

Karabük Ticaret ve Sanayi Odasına (TSO) kayıtlı üyeler Metal İşleme Teknolojileri ve Takım Tezgahları (MAKTEK) Avrasya 2018 fuarına katıldı.


TÜYAP Fuarcılık A.Ş organizasyonunda TÜYAP kongre ve fuar merkezinde 02-07 Ekim 2018 tarihlerinde düzenlenen MAKTEK Avrasya 2018 fuarına Karabük Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı firmalardan 19 kişinin katılımıyla gerçekleşti. Makine Sanayisi ile İmalat Sanayisinin temel üretim aracı olan takım tezgahlarının Avrasya bölgesindeki en önemli üreticileri, MAKTEK Avrasya 2018 Fuarı'nda bir araya geldi. MAKTEK Avrasya 2018 Fuarı'nda Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen bini aşkın firması ve firma temsilcileri yer aldı.


Fuarda, takım tezgâhları, metal - sac işleme makineleri, tutucular - kesici takımlar, kalite kontrol - ölçüm sistemleri, CAD/CAM, PLM yazılımları ve üretim teknolojileri alanlarında faaliyet gösteren katılımcılar yer almış olup, fuarların yurtiçi ve yurtdışı tanıtımlar neticesinde, yerli ve yabancı iş adamlarının profesyonel anlamda katılımcılar ile bağlantılar kurmasını sağlayarak, bölge ticaretine katkıda bulunuyor.

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