Karabük TSO'dan ihtiyaç sahibi öğrencilere ayakkabı ve kaban yardımı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği ilköğretimde okuyan ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik ayni yardımı Karabük Ticaret ve Sanayi Odası'nın yardım organizasyonu ile gerçekleştirildi.

Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi spor salonunda gerçekleştirilen 2018-2019 Eğitim ve Öğretim yılı ayni yardım dağıtım törenine Milli Eğitim Müdürü Ali Köse, Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Levent Biçer, Emre Akyüz, okul müdürleri ve yetkililer katıldı.

Karabük Milli Eğitim Müdürü Ali Köse yaptığı açıklamada, “Ticaret ve Sanayi Odamız kentimize ekonomik değer ve istihdam oluşturmanın yanında toplumda sosyal işlerde de her sene olduğu gibi bu senede destek oluyorlar. İhtiyaç sahibi çocuklarımıza yaptıkları yardımlardan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Karabük TSO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emre Akyüz TOBB'un katkıları her yıl geleneksel olarak ihtiyaç sahibi öğrencilere kış öncesinde yardımda bulunarak, eğitimlerine destek vermeyi hedeflediklerini belirtti. Akyüz, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Karabük Merkez, Yenice, Eskipazar ve Ovacık ilçelerinde ilköğretim okullarında tespit edilen 800 öğrenciye 326 Mont, 474 Ayakkabı yardımında bulunduklarını, 40 bin lira tutarındaki yardımın Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde ve Karabük TSO tarafından gerçekleştiğini ifade etti.