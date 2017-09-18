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18 Eylül 2017 14:12

Karabük Üniversitesi Avrupa’nın en büyüğü EAIE 2017’ye katıldı

Karabük Üniversitesi, Avrupa Uluslararası Eğitim Birliği tarafından İspanya’nın Sevilya şehrinde düzenlenen ve Avrupa’nın en büyük eğitim fuarı olan ‘EAIE 2017’ye katıldı.

Karabük Üniversitesi Avrupa’nın en büyüğü EAIE 2017’ye katıldı

18 Eylül 2017 14:12


Rektör Prof. Dr. Refik Polat başkanlığındaki heyette Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Güneş ve Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Öğr. Gör. Oya Çepni Önalan da yer aldı.


Avrupa’nın ve dünyanın birçok yerinden katılımın olduğu ve yükseköğretimde kalite, uluslararasılaşma gibi konularda toplantı ve senimerlerin yer aldığı EAIE 2017, 6 bin katılımcıyı ağırladı. Dünyanın ikinci, Avrupa’nın ise en büyük uluslararası eğitim fuarı olan EAIE 2017’de Türk üniversiteleri arasında en çok ilgiyi Karabük Üniversitesi gördü.


Karabük Üniversitesi ile Malezya’da bulunan Unirazak ve Management and Science Üniversiteleri arasında Mevlana değişim programının uygulanması için karşılıklı protokol imzalandı. Ayrıca, fuara Brezilya, Endonezya, İtalya, Letonya, Romanya, İspanya, Güney Kore, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Fas ve Hırvatistan’dan katılan üniversite temsilcileri ile Mevlana ve Erasmus protokolleri hazırlanması ve yakın zamanda imzalanması üzerine anlaşmalara varıldı.




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