Karabük Üniversitesi ‘En İyi Belgesel Film’ ödülünü kazandı

Atıf Yılmaz Kısa Film Festivali’nde ‘En İyi Belgesel Film’ ödülünü kazandı.

Türk sinemasının usta yönetmeni Atıf Yılmaz anısına yedinci kez düzenlenen Atıf Yılmaz Kısa Film Festivali’nin galası, ekranların ünlü yüzü Cem Özer’in sunumuyla ve Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden Hülya Koçyiğit, Aydan Şener, İzzet Günay ve Deniz Türkali’nin katılımlarıyla gerçekleştirildi.

372 filmin başvuru yaptığı festivalde ‘En İyi Belgesel Film’ ödülünü Karabük Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü öğrencileri N. Oğuzhan Yıldız ve Uğur Ersöz’ün yönetmenliğini yaptığı ‘Levir’ belgeseli kazandı. Karabük Üniversitesi öğrencilerine ödülü ünlü oyuncu Hülya Koçyiğit takdim etti.