Karabük Üniversitesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Marziye Memmedli:

Doç. Dr. Marziye Memmedli, "Sırplar ve Ermeniler’in Türklere olan nefretini unutmak mümkün değil" dedi.

Üniversitelilerin yoğun olarak katıldığı ’Hocalı Soykırımı’ konferasında Yrd. Doç. Dr. Marziye Memmedli, "Hocalıdaki katliam her alanıyla soykırımdır. Ama buna rağmen kendi Türk Devletlerimiz de bile bunu kabul ettirmekte sıkıntı yaşıyoruz. Ermenistan’a gelen bazı Türk Devlet Başkanları Ermenilerin yalandan yaptıkları bir abideye bile gül koyuyorlar. İster Azerbaycan olsun, ister Türkiye olsun devamlı ve istikrarlı şekilde politika yürütmüyor. Ermeniler kadar istikrarlı değiliz. Tabi ki güç bakımında Türkiye’yi geçemezler ama Ermenilerin güçlü bir lobisi var. Bir amaçları var. O amaca doğru yürüyorlar . Ayağımız tökezlese, Allah korusun hemen vurmaya hazırlar. Soykırım Yasası Amerika Birleşik Devletleri’nin elinde oyuncak gibi, istediği zaman atıyor, istediği zaman geri çekiyor. Azerbaycan’da yapılan bu vahşet eskilerden başlayan bir şeydir. Bu olayların asıl başlama yılları 19. yüzyılın sonu 20. yüzyılın başıdır. Ermenilerin daha yoğun olduğu bölgelere bakacağız" dedi.

"Benim gözümün önünde olan bir şeydi"

Hocalı Soykırımı’nın gözleri önünde olduğunu ifade eden Yrd. Doç. Dr. Marziye Memmedli, Ermenilerin Türk düşmanlığının bitmediğini vurgulayarak kamuoyunda ’Ermenilerle barışalım’ diye bir algının olduğunu, bir zamanlar bununla ilgili açılımların ve açılımı destekleyen insanların olduğunu dile getirerek, "Bunları çok büyük üzüntüyle izliyordum. 1992 zaten benim gözümün önünde olan bir şeydi. O bir tarafa tarihçi olduğum için geçmişi bildiğim için çok üzülüyordum" diye konuştu.

"Kaç kişi öldürüldü, bunlar belli değil"

Ermeniler ilk fırsatta vahşilik yaptığını belirten Memmedli, "Sadece öldürmüyorlar. Savaşırsın öldürürsün. Bunlar böyle yapmıyor. Önce kuşatıyorlar. 25’i 26’ya bağlayan gece. Sonra koridor bırakıyorlar. ’Buradan kaçın’ diyorlar. O koridordan çok az kişi sağ çıkıyor. Çünkü çapraz ateş altına alıyorlar. Rehineler de var. Kaç kişi öldürüldü, bunlar belli değil. Kafalarını kesip top oynuyorlar. Kadınları kızları anlatamıyorum bile. Kaç kişi intihar ediyor o yüzden. Dönen rehinelerin bir çoğunun böbrekleri yok. Hocalı faciası zamanında bütün aileyi, baba, anne, dede, çocuklar yok hepsini öldürmüşler. Kundaktaki çocuğa kadar yapıyorlar ve konuştuğumuz yıl 1992 yılı" ifadelerini kullandı.

"Bunları unutmak mümkün değil."

Memmedli son olarak şu ifadeleri kullandı: "Ermenilerin Türk nefreti değişmemiş. Arşiv belgelerini okuyorum aynısı. Çocukları duvara çiviliyorlar. Hamile kadının karnını kesiyorlar. Hocalı’yla ilgili belgeselleri görüyorsunuz. Gece kameraman gidiyor. İlk gün çektikleri cesetlerde bir şey yok. 1 gün sonra geliyorlar cesetlerin hepsinin üzerinde, kadınların göğüslerini kesmişler. Kafatasını yarmışlar, derilerini soymuşlar, kulaklarını kesmişler. Cesetleri üzerinde bunları yapmışlar. Dünyada 2 halk var. Sırplar ve Ermeniler. İkisininde Türklere olan nefreti. Bunları unutmak mümkün değil. Unutturmaya izin vermememiz gerekiyor."