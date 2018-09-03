Karabük Üniversitesi’nde 500 Çadlı öğrenciye eğitim

Dr. Refik Polat, öğrenci alım protokolü yapmak üzere Çad Cumhuriyeti başkenti Encemine’de görüşmelerde bulundu.

Rektör Polat, Çad temasları kapsamında daha önceki ziyarette olduğu gibi yoğun ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Ziyaret kapsamında bin kişilik konferans salonunda öğrencilere Türkiye ve Karabük Üniversitesi tanıtıldı. Çad merkezi üniversite giriş sınavında başarılı olan ilk bin öğrenci arasından 500 öğrenci alınmak üzere Çad hükümeti ile bir protokol daha yapıldı. Protokolü Dr. Refik Polat ile N’Djaména Üniversitesi Rektörü Prof. Mahamat Barka imzaladı.

Çad Cumhurbaşkanlığından büyük destek

Çad ziyareti kapsamında ayrıca, Çad Devlet Başkanı Idriss Déby’nin eşi Hinda Déby Itno İle de öğrenci alımı hususunda Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda bir saatlik görüşme yapıldı. Hinda Déby Itno Karabük Üniversitesinin bu imkanı sağlamasından dolayı büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti. İlk 1000 öğrenci içerisindeki kız öğrencilerinin tamamının eğitim almak üzere Karabük Üniversitesine getirilecek olmasının ülkede büyük mutluluk doğurduğunu da ifade eden Hinda Déby Itno, Cumhurbaşkanlığı olarak eğitim almak üzere Karabük Üniversitesine gelecek olan öğrencilere devlet desteği sağlayacaklarını da ifade etti.

“Karabük Üniversitesi, Çad’a istikrarlı bir şekilde destek veriyor”

Dr. Refik Polat ve heyeti Çad Yüksek Eğitim Bakanı Dr. David Houdeingar Ngarimaden ile de çok yapıcı bir görüşme gerçekleştirildi. Bakan, Karabük Üniversitesinin istikrarlı ve disiplinli bir şekilde Çad Cumhuriyeti’ne vermiş olduğu desteği hükumet olarak çok önemsediklerini, en kısa zamanda Karabük Üniversitesine gelmek istediklerini ifade etti.

Karabük Üniversitesi heyetine ziyaret kapsamında gerçekleşen öğrenci seçim işlemleri sırasında Karabük Üniversitesinde halihazırda eğitim görmekte olan Çadlı öğrenciler de yardımcı oldular.

KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat Başkanlığı’nda gerçekleşen Çad ziyaretindeki heyette; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bünyamin Şahin, Türkiye’nin Eski Çad - Encemine Büyükelçisi ve şu an İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Kavas ile Dr. Öğretim Üyesi Yasin Ortakçı yer aldı.