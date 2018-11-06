Karabük Üniversitesi'nden kirliliği önlemek için önemli adım

Proje tamamlandığında bu sektörde çalışan yaklaşık 4 bin firmanın kirleticileri değerlendirilecek Avrupa müktesebatına uyumları için teknik, kurumsal ve idari alt yapının oluşturulması sağlanmış olacak.

Demir çelik sektöründe, demir dışı metal sektöründe ve bu metallerin yüzeylerinin kaplanması boyanması gibi işlem yapan tüm tesisler bu proje kapsamında yer alıyor. Karabük Üniversitesi tarafından hazırlanacak mevzuat Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulacak.

“EKÖK Kapsamın Metal üretim ve İşleme Tesislerinin Değerlendirilmesi Projesi” açılış toplantısı 150 firmanın temsilcisi, bakanlık temsilcileri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı müdürleri ile Karabük Üniversitesi proje çalışanlarının katılımları ile Çevre Şehircilik Bakanlığı Konferans Salonu'nda yapıldı.

Bakanlık ve Üniversite ortak çalışacak

Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaşar açılış konuşması ve sunumlarında projenin Karabük Üniversitesi tarafından iç mevzuata aktarılması için gerekli hazırlıkların yapılmasından sonra, sektörün uyumu için gereken teknik, kurumsal ve idari alt yapının oluşturulması için bakanlık ve üniversitenin birlikte çalışarak projenin tamamlanacağını belirtti.

Prof. Dr. Mustafa Yaşar, Karabük Üniversitesi Demir Çelik Enstitüsü'nün, Kardemir AŞ'nin ürettiği bütün ürünlerin testleriyle, metal sektöründeki 56 firmanın testlerinin de enstitüde gerçekleştirildiğini söyleyerek ihtiyaçlar doğrultusunda Karabük Üniversitesinin sahip olduğu güçlü akademik yapı ve birikimiyle bu alanda yoluna devam edeceğini sözlerine ekledi.

150 tesis yerinde incelenecek

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Yahya Kesimal ise yaptığı konuşmada, metal sektörünün ve üniversitenin bir arada çalışarak ortak akıl üretmesinin sanayinin devamlılığı, yatırımların teşviki açısından büyük önem arz ettiğini çevre kalitesinin sağlanmasını ve kalkınma hedeflerinin yakalanması açısından çok faydalı olacağına dikkat çekti. Kesimal, projeyle yaklaşık 3 bin tesisin yer aldığı ve ihracatın yoğun görüldüğü metal sektöründe, 150 tesisin yerinde inceleneceğini belirterek mevcut uyum durumları, yapılması gereken iyileştirmeler ile yatırım ihtiyacı belirleneceğini belirtti.

Programın diğer konuşmacısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hava Dairesi Yönetimi Başkanı Betül Aydın Küçükay, Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Yönetmeliği Taslağı ile yapılan çalışmalar ile ilgili sunum gerçekleştirdi.