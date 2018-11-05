Karabük Valisi Fuat Gürel göreve başladı

Resmi gazetede yayınlanan valiler kararnamesi ile Karabük Valiliği'ne atanan Vali Fuat Gürel görevine başladı.

Vali Gürel için Karabük Valiliği binasında düzenlenen karşılama törenine Vali Yardımcıları İsmail Bayata, Abdulhalim Can ve Barboros Baran, Karabük Valiliği Hukuk Müşaviri Numan Tahir Şimşek, Kaymakamlar, Belediye Başkan Yardımcısı Fatma Danışman, POMEM Müdürü Mahmut Karabulut, İl Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay, İl Jandarma Komutanı J. K. Albay Ali Sefa Yılmaz, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen ve kurum müdürleri katıldı.

Polis Merasim Mangasını selamlayan Vali Gürel, kendisini karşılamaya gelen protokol üyeleri ile tek tek tanışarak tokalaştı.

“Karabük Demir Çelik sektörünün başkenti”

Vali Fuat Gürel, karşılama programında yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile atandığı Karabük Valiliği görevine bugün itibariyle başladığını belirterek, “Ülkemizin en nadide şehirlerinden biri olan Karabük ilinde vali olarak hizmet etme onurunu yaşatan başta cumhurbaşkanımıza ve İçişleri bakanımıza şükranlarımı sunuyorum. Yeni görevimin ilimiz ve şahsım için hayırlara vesile olmasını Yüce Mevla'dan niyaz ediyorum. Karabük pek çok değeri bünyesinde toplamış bir ilimiz. Bir taraftan köklü bir tarihi geçmiş, bir taraftan doğal güzellikler, bir taraftan Cumhuriyetimizin sanayi hamlesinin başladığı bir şehir. Demir Çelik Sektörünün başkenti diyebileceğimiz Karabük, aynı zamanda Safranbolu, Yenice, Eskipazar gibi turizm merkezlerini bünyesinde barındırmaktadır” dedi.

Karabük'e ve karabüklülere en iyi şekilde hizmet etmeyi temel ilke olarak benimseyeceğini ifade eden Gürel, “Bunun için öncelikle ilimizi en kısa sürede tanımaya, onu bütün yönleriyle değerlendirmeye çalışacağız. Yönetim anlayışımız her zaman adil, şeffaf, hesap verebilir, verimli ve etkin, milli ve manevi değerlere saygılı, hoşgörülü, sivil katılımı önemseyen bir yönetim şekli olacaktır. Sorunlara karşı çözüm odaklı ve toplumun bütün kesimlerini kucaklayan, insan odaklı bir çalışma modelini uygulayacağız. Yönetim geleneğimizin önemli bir unsuru olan istişareye başvuracak, sorunları mutlaka taraflarıyla konuşarak, görüşerek çözüme kavuşturma gayreti içerisinde olacağız” diye konuştu.

“Yeni projeleri hayata geçireceğiz”

Gürel, şehit aileleri ile gazilere engellilere yaşlılara, yetimlere ve yoksulluk içinde olan vatandaşlarla bir arada olmaya özen göstereceklerini söyleyerek, “Bugüne kadar başlanmış, devam eden ve planlanan bütün projeleri titiz bir şekilde takip edip sonuçlandırırken, halkımıza daha iyi hizmet sunmayı amaçlayan yeni projeleri de inşallah en kısa sürede planlayıp hayata geçireceğiz” ifadelerini kullandı.