Karabük Valisi Kemal Çeber görevine başladı

Valilik hizmet binası önünde yapılan karşılama törenine, Garnizon Komutanı Albay Tekin Nemlioğlu, Vali Yardımcısı Gökay Özkan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay ve kurum müdürleri katıldı.

Polis Merasim Mangasının karşıladığı Vali Çeber daha sonra makamına geçerek tebrikleri kabul etti.

Vali olarak atanmasından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Başbakan Binali Yıldırım ve tüm Bakanlar Kurulu üyelerine teşekkür eden Vali Çeber, “Karabük Valisi olarak atandım ve bugün resmi olarak görevime başlıyorum. Vali olarak atanmak büyük bir onur ve gurur, aynı zamanda büyük bir sorumluluk. İnşallah bunun bilince olacağız ve çok güzel hizmetler yapacağız. Vali olarak atanmanın yanı sıra Karabük Valisi olarak atanmam beni daha çok mutlu etti. Çünkü Karabük potansiyelleri yüksek bir ildir. Türkiye’de ağır sanayi hamlesini başlatan il olmasının yanı sıra yüzölçümü olarak yeşilin ve ormanın en yoğun olduğu, nüfusuna göre YÖK’ün açıkladığı gibi üniversite öğrencisi en fazla olan, bünyesinde Dünya Mirası Safranbolu gibi tarihi, turistik çok önemli değerlere sahip olan bir ildir Karabük. Bizim işimiz bu potansiyelleri hep beraber daha da ortaya çıkartmaya gayret etmek olacaktır. Bu vesileyle benden önce görev yapan tüm Valilerimiz olmak üzere hizmet eden herkese ben şükranlarımı arz ediyorum. Hassaten benim de çok sevdiğim, dönem arkadaşım, abim, büyüğüm Mehmet Aktaş Beye son Valimiz olması hasebiyle tekrar teşekkür ediyorum. İnşallah bizde bu potansiyelleri daha fazla gün yüzüne çıkartmaya, verimli hale getirmeye ve yanına yenilerini eklemeye gayret edeceğiz” dedi.

Çeber, Karabüklü hemşehrilerinden bir istirhamı olduğunu da kaydederek, “Sadece kamu personelimiz değil, Karabük’te yaşayan 7 den 77 ye Karabük’te yaşayan herkes benim mesai arkadaşımdır. Hep beraber çalışacağız ve hep beraber elimizden geleni yapacağız. Kısa zamanda ilçelerimizi, kurumlarımızı, ilimizin bilmediğimiz bütün özelliklerini öğrenip beraberce Karabük’e en iyi şekilde hizmet etmeye çalışacağız.”diye konuştu.