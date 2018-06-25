Karabük ve ilçelerin kesin olmayan seçim sonuçları

24 Haziran Pazar günü yapılan 27. Dönem Milletvekilliği seçimleri ile Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde siyasi partiler ve cumhurbaşkanı adaylarının oy oranlarının gayri resmi sonuçları belli olurken, bu oranların yurt dışı oylarının sayımından sonra değişebileceği ifade edildi.

Cumhurbaşkanlığı seçinde Recep Tayyip Erdoğan 97 bin 688 ( %65,44) oy oranıyla ilk sırada yer aldı. Muharrem İnce 34 bin 622 (% 23,22), Meral Akşener 13 bin 836 (% 9,27), Selahattin Demirtaş 688 (%0,46) Temel Karamollaoğlu bin 967 (% 1,32) ve Doğu Perinçek 432 (% 0,29) oranında kalan oyları paylaştı.

Cumhur ittifakının ilçelere göre oy dağılımı Karabük Merkez 54 bin 445, Eflani 4 bin 360, Eskipazar 6 bin 542, Ovacık bin 941, Safranbolu 25 bin 330, Yenice 8 bin 865 olarak, Millet ittifakının ise Eflani bin 272, Eskipazar bin 816, Karabük Merkez 22 bin 552, Ovacık 652, Safranbolu 15 bin 20, Yenice 4 bin 901 olarak belirtildi.

Milletvekilliği seçimlerinde Cumhur İttifakı 101 bin 483 (%66,45) oy alırken, Millet ittifakı ise 46 bin 213 (%30,55) oy aldı.

Karabük’te 711 sandıkta 154 bin 405 oy kullanılırken 150 bin 54 oy geçerli sayıldı. Seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre, AK Parti il genelinde 80 bin 848 oy alırken, MHP 20 bin 635, CHP 24 bin 947, İYİ Parti 18 bin 641, Saadet Partisi 2 bin 625, HDP bin 486, Vatan Partisi 552 ve Hür Dava Partisi ise 323 oy aldı.

İlçelere göre milletvekili seçim sonuçları ise şöyle:

91 bin 711 seçmeni olan Karabük merkezde 79 bin 991 kişi oy kullandı. Bu oyların 78 bin 148’i geçerli olurken, bin 843’ü geçersiz sayıldı. Bu sonuçlara göre AK Parti 43 bin 157 (%54,6), MHP 11 bin 288 (%14,2), HÜDA-PAR 128, Vatan Partisi 215, HDP 808, CHP 11 bin 376 (%14,3), SP bin 298 İYİ Parti 9 bin 878 (%12) oy aldı.

Safranbolu’da 42 bin 81 kişi oy kullanırken,41 bin 66 oy geçerli, bin 15 oy geçersiz oy geçersiz sayıldı. Burada da AK Parti 20 bin 240 (%49,2) oy, CHP 9 bin 128 (%22,2) , İYİ Parti 5 bin 173 (%12,6), MHP 5 bin 90 (%12,4) Saadet Partisi 719, HÜDA-PAR 83, HDP 517, Vatan Partisi 116 oy aldı.

16 bin 630 seçmeni olan Yenice’de 14 bin 808 kişi oy kullandı. 13 bin 990 geçerli oy sayılırken, 818 kişinin oyu ise geçersiz sayıldığı sandıklarda oyların partilere göre dağılımı, AK Parti 6 bin 934 (%49,5), CHP 2 bin 889 (%20.9), İYİ Parti bin 706 (%11,9), MHP bin 931 (%13,8) oy alırken Saadet Partisi 306, HÜDA-PAR 48, HDP 84, Vatan Partisi 92 oy olarak belirlendi.

9 bin 966 seçmeni olan Eskipazar’da 8 bin760 kişi oy kullandı. 8 bin 467 oy geçerli, 293 oy geçersiz sayıldı. Oyların partilere göre dağılımı AK Parti 5 bin 94 ( %60,2), CHP 666 ( %7,9), İYİ Parti 967 (%11,4), MHP bin 448 (%17,1), Saadet Partisi 183, HÜDA-PAR 26, HDP 35, Vatan Partisi 48 oy aldı.

6 bin 967 seçmeni olan Eflani’de 5 bin 998 kişi oy kullandı. Bu oyların 5 bin 733’ü geçerli sayılırken, 265 oy geçersiz sayıldı. Oyların partilere göre dağılımı AK Parti 3 bin 737 (%65,2), CHP 556 (%9,7) İYİ Parti 626 (%10,9), MHP 623 (%10,9), Saadet Partisi 90, HÜDA-PAR 21, HDP 31, Vatan Partisi 49 oy aldı.

2 bin 991 seçmeni olan Ovacık’ta 2 bin 767 kişi oy kullandı. Bu oyların 2 bin 653’ü geçerli olurken, 114 oy da geçersiz sayıldı. Oyların partilere göre dağılımı AK Parti bin 686 (%63,5), CHP 332 (%12,5) İYİ Parti 291 (%11), MHP 255 (%9,6) Saadet Partisi 29, HÜDA-PAR 17, HDP 11, Vatan Partisi 32 oy aldı.

Yapılan seçim sonrası AK Parti’den Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, CHP’den ise Dr. Hüseyin Avni Aksoy parlamentoda Karabük’ü temsil edecek isimler oldu.