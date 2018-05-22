Karabük Yeniceliler Derneği’nden Kaymakam Demirel’e ziyaret

Karabük Yeniceliler Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Murat Çorbacı Kaymakam Demirel’e derneğin yeni kurulduğunu belirterek dernek faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. Kaymakam Demirel Karabük Yeniceliler Dernek yönetimine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek başarılar diledi.

Karabük Yeniceliler Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Murat Çorbacı ve yönetim kurulu üyeleri daha sonra Yenice’de Belediye Başkanı Zeki Çaylı’yı , siyasi parti teşkilatlarını, odaları ve yerel gazeteleri ziyaret ettiler.