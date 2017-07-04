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04 Temmuz 2017 15:15

Karabük yerli otomobil fabrikası için girişimlerde bulundu

AK Parti Karabük İl Başkanı Timurçin Saylar, yerli otomobil fabrikasının Eskipazar’da kurulmasını talep ettiklerini ve bu konuda gerekli girişimlerde bulunduklarını söyledi.

Karabük yerli otomobil fabrikası için girişimlerde bulundu

04 Temmuz 2017 15:15


İl Başkanı Saylar, Karabük Organize Sanayi Bölgesinde bugüne kadar 15 fabrika kurulduğunu, buna karşın 2 senede 17 fabrika kurulacağını belirterek, “ Şimdi 20 senede 15 fabrika, 2 senede 17 fabrika kuruluyor. Biz şehrimizin ekonomisinin yükünü aldığını düşünüyoruz. Buradan bir beklentimiz yok. Makamlarla bir şey almak için değil, vermek için buradayız. 15 senedir konuşuluyor, Eskipazar İhtisas Organize Sanayi Bölgesi. Şu anda Eskipazar İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin yönetim kurulunu oluşturduk. Eskipazar Makine İmalat İhtisas Sanayi Bölgemiz resmiyet kazanmıştır. Burası yıllardır beklenen bir yer, burası halloldu. Demek ki biz Eskipazar’ın da yükünü almak için oradayız, Karabük’ün yükünü almak için de oradayız. Karabük’te her şart oluştu. Karabük, Batı Karadeniz’in giriş kapısı. Yerli otomobil fabrikası da buraya yakışır, yerli otomobil fabrikasının da Eskipazar’a yapılmasını istiyoruz. Bu konuda talebimizi bizzat Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ilettim. Kendisi buna sıcak baktı. Bölge milletvekilimiz Mehmet Ali Şahin’de bununla ilgili olarak TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ile randevu alarak yerli otomobil fabrikası konusunda yeni kurduğumuz İhtisas OSB alanına yapılması konusunda görüşmelerde bulunacak” dedi.


İl Başkanı Saylar, her ilçe için ayrı projeleri bulunduğunu, bu kapsamda yüzde 80’inin ormanlık alan olan Yenice’de orman ihtisas bölgesi kurulması gerektiğini de ifade ederek, "Bu kadar ormanın olduğu yerde bir fabrika olması gerekiyor. Yenice’de Orman Ürünleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi olmalı. Bununla ilgili çalışmalar da devam ediyor. Eflani’de de bir Organize Sanayi Bölgesi için planlarımız var. Hayvancılık ile ilgili ihtisas sanayi bölgesini de burada oluşturduğumuz zaman, Eflani Türkiye’nin en fazla büyük ve küçükbaş hayvan üretildiği yer olacak. Onun alt yapısının oluşmasını bekliyoruz. Bununla da Eflani’nin yükünü alıyoruz." diye kaydetti.




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