Karabük yerli otomobil fabrikası için girişimleri hzılandırdı

Özcan, geçtiğimiz aylarda TOBB Genel Kurulunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yerli otomobil fabrikası için TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na talepte bulunarak hızlandırılmasını talep ettiğini bu noktada ise yer konusunda Karabük’ün enerji hattı, karayolu ve demir yolu ağı üzerinde yeni ihtisas OSB alanının fabrika için uygun olduğunu söyledi.

TOBB’a yaptıkları yazılı talebin ardından TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile bu konuyu görüşmek üzere bir araya gelen TSO Başkanı Özcan, " Mayıs 2015 tarihinden bugüne Eskipazar Metal ve Metal Ürünleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi için yoğun bir çaba harcamaktayız. Evvela bu projeyi Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na kabul ettirdik. Aynı zamanda bölgeye bir altyapı sağlamak adına Teknopark Projesini hayata geçirmek için resmi süreci başlattık. Amacımız Türkiye’ye ve Karabük’e katma değer sağlayacak kalıcı bir eser bırakmaktır. İnandığımız ve gönül verdiğimiz bu projeyi bir adım daha ileriye taşıyabilmek amacıyla resmi olarak yerli otomobil fabrikasının bu bölgede kurulmasına talip olduk. Her türlü tetkik yapılabilir. Rasyonel bir teklif yaptık. Yerli otomobil fabrikası için biçilmiş kaftan olan proje bölgesi olarak aranan bütün niteliklere haiz bir bölgedir. Bu güvenle projemizi ve yerli otomobil fabrikasına yönelik talebimizi detaylı olarak Sayın Başkanımıza yüz yüze anlatmak için kendisinden görüşme talep ettik. Sağ olsunlar bizi kırmadılar" dedi.

Görüşmenin detaylarını daha sonra paylaşacaklarını da kaydeden Özcan, " Rifat bey, projemizi ve talebimizi çok beğendiğini ifade etti. Ayrıca oluşturulan heyetin Temmuz ayı başında bir araya geldiğini ve çalışmalara başladığını ve kısa zamanda yurtiçinde potansiyel sahibi otomotiv üreticileri, tüccarlar yan sanayi üreticileri ile bir araya gelerek hızlı hareket edeceklerini ve Karabük’ünde bu manada geçmiş tecrübeleri potansiyeli kültürü yeni oluşturulan İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin de lokasyon, enerji, lojistik gibi açısından uygun olabileceğini de ifade etti. Alternatiflerin içerisinde Eskipazar Metal ve Metal Ürünleri İhtisas Organize sanayi bölgesinin de değerlendirileceğini Bakanımız Faruk Özlü beyefendinin de bu organize sanayi bölgesini önemsediğini bildiğini ve bu konuda her türlü desteği bize sunacağını açık yüreklilikle belirtti. Sayın Başkanın cevabı ve yaklaşımı bizi ziyadesiyle heyecanlandırdı ve memnun etti. Kendisine bir kez daha teşekkür ederim. Karabük TSO olarak sabırla çıktığımız bu yolda çok şükür şimdiye kadar mahcup olmadık. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ve başta TBMM eski Başkanı ve Karabük milletvekilimiz Mehmet Ali Şahin olmak üzere Karabük’ün tüm siyasileri ve Karabük halkı projemize yönelik desteklerini somut olarak ortaya koydular. Bu saatten sonra lobi çalışmaları önem kazanmıştır Artık bize düşen görev tüm gücümüzle projeyi takip edip sonuçlandırmaktır” dedi.