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05 Temmuz 2017 17:38

Karabük’e yeni ticaret merkezi

Karabük’te toptancılar ve sanayi hizmeti ile eşitli mağazacılık alanında yeni ticaret merkezi kazandırılıyor.

Karabük’e yeni ticaret merkezi

05 Temmuz 2017 17:38


Karabük’ün köklü firmalarından olan demir çelik ve inşaat alanında faaliyet gösteren Akgün firması toptancılar ve mağazacılık alanında kente yakışır yeni ticaret merkezi için çalışmalara başladı.


Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akgün, bölge trafik müdürlüğünün alt kısmında yapımına başlayacakları ticaret merkezinin 15 bin metrekare inşaat alınana sahip olduğunu söyledi.


Akgün, “ Toptancılar, sanayi hizmeti ve mağazacılık alanında bölgeye kazandırmayı hedeflediğimiz ticaret merkezini 6 ay gibi kısa sürede bitirmeyi hedefliyoruz. Şehrin giriş kısmında yer alacak olan ticaret merkezimiz mimari yapısı ile ayrı bir güzellik katacak. İçersinde 42 adet işyerinin yer alacağı ticaret merkezimiz 13 bin metre kapalı alana sahip olacak ve en düşüğü 165 en büyüğü ise 270 metrekarelik dükkanlardan oluşacak.” dedi.




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