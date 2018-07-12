Karabüklü gençler Balkanlarda ecdadın izini sürdü

Gençlik ve Spor Bakanlığı desteği ile kapsamında yapılan proje kapsamında lise ve üniversite öğrencileri ile İlim Yayma Cemiyeti yöneticilerinden oluşan 30 kişilik kafileyle Balkanlarda bir dizi tarihi ve kültürel gezi gerçekleştirildi.

Gençler proje kapsamında gençler bir hafta boyunca Balkanlarda bulunan Osmanlı Devleti’ne ait manevi ve tarihi mekanları gezip inceleyerek öğrenme fırsatı buldu.

Proje Koordinatörü İlyas Yıldız en son olarak Edirne’deki tarihi mekanları gezdiklerini ve Balkanlarda yapılan geziyle ilgili bazı hususların dikkatini çektiğini belirterek, “Makedonya ve Kosova da Türkçe yaşayan diller arasında ve herkes ile Türkçe anlaşabiliyorsunuz. Kendinizi sanki Türkiye’de gibi hissediyorsunuz. Bosna Hersek’te insanlar Türk olduğumuzu öğrendiklerinde gözleri gülüyor. Bizlere iltifat edip sohbet etmek için özel çaba sarf ediyorlar. Tüm Balkan coğrafyasındaki şehirlerin Türkiye’deki kasabalardan hiçbir farkı yok. Kendinizi sanki Safranbolu da, Beypazarı’nda veya Bursa da geziyormuş gibi hissediyorsunuz. Şunu açık ve net olarak söyleyebilirim ki tüm Balkanlarda Türkiye olarak bekleneniz. Son olarak da Balkanlarda gezdiğimiz tüm coğrafyada ziyaret ettiğimiz eserlerin onarımını gerçekleştiren Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) var. TİKA bu restorasyonları yapmasaydı, Balkanlarda ecdada ait hiçbir eser kalmayacaktır. Gördüğümüz her eserin, cami, han, hamam, külliye fark etmez yanında TİKA tarafından restore edildiğini belirten tabela var. İyi ki varsın TİKA” ifadelerini kullandı.