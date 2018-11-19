Karabüklü gurbetçiler kahvaltıda bir araya geldi

Almanya'da yaşayan Karabüklü gurbetçiler, Yenice Şirinköy, Değirmenyanı ve Cihanbey Köyleri Derneği tarafından düzenlenen kahvaltıda bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu.

Gurbetçiler Karabük - Yenice Şirinköy- Değirmenyanı ve Cihanbey Köyleri Derneği tarafından Almanya'nın Gelsenkirchen şehrinde bulunan bir restaurantta düzenlenen kahvaltıda buluştu. Yönetim Kurulu üyeleri ile gurbetçilerin bir araya geldiği geleneksel kahvaltı toplantısında birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Dernek Başkanı Hüseyin Kurt, toplantı öncesi katılımlarından dolayı herkese teşekkür edip, dernek yönetim ve üyelerinden İsmail ve Kazım Çapaklı'nın babalarının vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Gurbetçi ailelerle bir araya gelerek birlik ve beraberlik ruhunu yaşatmak için sık sık kahvaltı programlarında bir araya geldiklerini belirterek, “Katılımlarımız güzel ve aydın geleceğimize cesaretle katkı veriyor. Zaman zaman ayrı fikirlere sahip olmamıza rağmen, gurbetteki Şirinköy ve çevre köyleri mensupları olarak genç nesillerimizi daha eğlenceli organizasyonlarda buluşturmak için el ele vererek, buluşmaya davet ediyoruz Bizlerin buradan köylerimizde var olan sorunlara çözüm aramaya çalışmamız orada bulunan her bir akrabamızı umutlandırmaktadır. Köylerimizde su, yol, dere yatakları, sağlık ocağı, misafirhanelerin olmaması gibi sorunlar mevcut. Gelecek nesillerimize yaşanır, köylerimizin marka olmuş halini miras bırakmamız lazım” dedi.

Ayrıca dernek üyeleri Cihan Bostancı ve Barış Tolga Kurt, Necati Kabakçı tarafından Aralık ayı içerisinde, gurbetçilerle bir araya gelmek amacıyla eğlence programı çalışması yapılacağı da ifade edildi.