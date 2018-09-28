Karabüklüler Vakfında yeni yönetim

Karabüklüler Vakfında, Başkan Niyazı Güneş ve Başkan Vekili Cumhur Ünal'ın Milletvekili seçilmesi nedeni ile Olağanüstü Genel Kurul kararı alınmasının ardından yönetim kurulu yapılan seçimle değişti.

Merkezi Ankara'da bulunan vakıf merkezinde Divan Başkalığını eski TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin'in yaptığı olağanüstü genel kurul toplantısında Vakıf Başkanlığına Nizamettin Yücel seçildi.

Karabüklüler Vakfı Başkanı Nizamettin Yücel, yaptığı konuşmada geçmiş dönemde görev yapan yönetim kuruluna ve Başkanı Niyazi Güneş'e yaptıkları çalışmalardan ve hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Yücel, “ Hemşerilerimizi bilgilendirmek isterim ki; Karabüklüler Vakfı, güçlü ve kucaklayıcı bir Vakıf olmuştur ve bunu artırarak yoluna devam edecektir. Bunu herkesin bilmesini isterim. Yönetim Kurulu'na baktığımız zaman çok deneyimli bir kuruldur. Vakfımız belli prensiplerle yürüyen, gayesi sadece vakfımız senedinde belirtilen amaçlar doğrultusunda hizmet olan, siyaset üstü bir vakıftır. O anlamda hiç kimsenin kuşkusu olmasın vakfımızın genel prensipleri doğrultusunda yönetim anlayışımızın olacağını hepinizin bilmesini isterim." dedi.

"Karabüklüler vakfı önemli projeler gerçekleştirecektir"

Yücal, dün olduğu gibi bugün de Vakfı daha ileriye taşımanın gayreti içerisinde olacaklarını kaydederek, “ Tüm çalışma arkadaşlarıma bundan sonraki süreçte başarılar diliyorum. İnanıyorum ki yönetimimizce önemli projeler hayata geçirilecektir. Genel kurulumuzun memleketimize, hemşerilerimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Mütevelli Heyetimize bizlere göstermiş oldukları güven ve destek için teşekkür ederim” ifadelerine yer verdi.

Olağanüstü genel kurul sonrası Vakfın mütevelli heyet yönetiminde başkanlığa Mehmet Ali Şahin, başkan yardımcısı Niyazi Güneş ve genel sekreter Mehmet Ceylan oldu.

Nizamettin Yücel'in başkanlığındaki vakfın yönetim kurulu ise şu isimlerden oluştu:

“ Başkan vekili Cahit Korkmaz, Genel sekreter Cem Gündoğdu, Mali Sekreter Gürkan Özcan ile üyeler Osman Kahveci, Hasan İpek ve Özer Kontoğlu, denetim kurulu Muharrem Akkaya, Osman Özer Özkan ve İsmail Hakkı Demir”