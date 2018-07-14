Karabükspor 1. etap kamp çalışmalarını tamamladı

Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor yeni sezon hazırlıkları kapsamında 1. etap kamp çalışmalarını tamamladı.
Kardemir Karabükspor 2018-2019 yeni sezonu hazırlık 1. etap kamp çalışmalarını sabah saatlerinde Çamlık Antrenman Sahası’nda yaptığı tamamladı. Teknik Direktör Fikret Yılmaz yönetiminde gerçekleştiren antrenmanda düz koşu yapıldı.
Antrenmana Ferhat Görgülü, Ahmet Karadayı, Hamidou Traore, kaleciler Çağlar Şahin Akbaba ve Furkan Kaçar ile altyapıdan çağrılan oyuncular katıldı.
Kırmızı-mavili ekip verilen iki günlük iznin ardından 15 günlük 2. etap kamp çalışmalarına başlayacak.