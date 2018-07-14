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14 Temmuz 2018 22:42

Karabükspor 3 oyuncuyu daha kadrosuna kattı

Spor Toto 1.

Karabükspor 3 oyuncuyu daha kadrosuna kattı

14 Temmuz 2018 22:42

Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, Serkan Kurtuluş, Aydın Yılmaz ve Fatih Kamaci’yi kadrosuna kattı.


Kırmızı-mavili ekip, 2018-2019 sezonu öncesi transfer çalışmaları kapsamında Elazığspor forması giyen sağ bek oyuncusu Serkan Kurtuluş ile 1 yıllık, Adana Demirspor forması giyen orta saha oyuncusu Aydın Yılmaz ile 1+1 ve Hollanda ligi takımlarından FC Oss forması giyen orta saha oyuncusu 29 yaşındaki Fatih Kamaci ile de 1 yıllık resmi sözleşme imzaladı.


Genel Sekreter Murat Arslan’ın katılımı ile İstanbul’da gerçekleşen törende konuşan Kulüp Başkanı Mehmet Aytekin, transfer çalışmalarına devam ettiklerini, bir taraftan da kulübe maddi kaynak sağlanması noktasında çalıştıklarını belirtti. Aytekin, kadrolarına katmak üzere görüşme yaparak mutabakata vardıkları birkaç oyuncuyla da hafta içi resmi sözleşme imzalayacaklarını, 2. etap kamp çalışmaları öncesinde transferlerin büyük kısmını bitirmeye çalıştıklarını söyledi.




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