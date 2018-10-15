Karabükspor, Altay maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor sahasında ağırlayacağı Altayspor maçı hazırlıklarına tesislerinde yaptığı antrenman ile sürdürdü.

Kırmızı-mavili takım ligin 9. haftasında pazar günü saat 16.30'da Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu'nda Altay ile oynayacağı maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde Çamlık Sahası'nda gerçekleştirdiği antrenman ile sürdürdü. Teknik Direktör Levent Açıkgöz yönetiminde gerçekleşen antrenmanda, takım ısınma hareketlerinin ardından dayanıklılık koşusu ve ayak tenisi oynadı. Antrenman soğuma hareketleri ile son buldu.

Sakatlığı bulunan futbolcu Emre Eser fizyoterapist eşliğinde çalışmalarını sürdürdü.