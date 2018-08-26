Karabükspor Altınordu maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor güçlü rakibi Altınordu maçının hazırlıklarını tesislerinde sürdürdüğü antrenmanla devam ettirdi.

Mali açıdan zor günler geçiren kırmızı-mavili ekip ligin 3’üncü haftasında kendi sahasında karşılaşacağı Altınordu maçının hazırlıklarını Çamlık Antrenman Sahası tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürüyor. Fikret Yılmaz öncülüğünde yapılan antrenmana altyapı oyuncuları katıldı. Koşu ve ısınma hareketleri ile iki saat süren antrenman yarı sahada yapılan maçla sona erdi. Zor günler geçirilmesine rağmen antrenmanda futbolcuların morallerinin yerinde olduğu görülüyor.