haftasında oynanacak Fenerbahçe maçı öncesi basın toplantısı düzenleyen Kardemir Karabükspor Başkanı Mehmet Aytekin, kulübe gelen gelirlerin giderleri karşılamaması nedeniyle bazı çalışan personellerle yolların ayrılacağını belirtti.

Karabükspor’un sponsoru olan KARDEMİR A.Ş ile alamadıkları sponsor parası nedeniyle bir toplantı gerçekleştirdiklerini söyleyen Aytekin, “Ercüment Bey’le yaptığımız toplantıda öncelikli olarak tekerlekli sandalye takımımızın dışarıda yapacağı milli turnuvalardaki masrafları üstleneceğini, futbol takımımıza herhangi bir kaynak oluşturamayacaklarını söylediler. Geçen haftaki toplantıda onlardan bir beklentim vardı. Eğer bize sponsorluk konusunda para ödemeyeceklerse biz de başımızın çaresine bakıp sponsor arayışında bulunalım demiştim. Bu konuda KARDEMİR ismini kaldırmada yardımcı olabileceklerini söylediler. Burada 32 milyon TL’nin 2 milyon 600 bin TL’si ödendi. Bu para KARDEMİR A.Ş tarafından 1 milyon 300 bin TL taksitli olarak ödeniyor. Biz bu toplantıda kapıları sert kapatmadık. Şu anda siyasi bir ortam içerisindeyiz. Bugün bize böyle konuşan şimdiki yönetimin, haziran sonundaki akıbetleri belli olmadığı için sert kapatmadım. Bu iş hayır mı şer mi ilerleyen zamanda göreceğiz” dedi.

Aytekin, sponsor anlaşmaları için de transfer yasağının gelmemesi durumunda gerçekleştirileceğini ifade etti. Ayrıca altyapıdan 4-5 futbolcunun profesyonel yapılacağını ve en az iki oyuncunun ilk 11’de yer alacağını söyledi.

Kulübe gelen gelirlerin giderleri karşılamadığını da kaydeden Aytekin, “Kulüp yöneticileri ve başkanları kulübün vergi borçlarından sorumlular. Bunun yanında kulübümüzün içinde bulunduğu durumu biliyorsunuz. Geldiğimiz günden beri para arıyoruz. Önümüzdeki Fenerbahçe maçının ardından personel arkadaşlarımızdan bazıları ile yol ayrımına geldik. Yönetim kurulu kararı ile, gelirlerin giderleri karşılamaması nedeniyle yollarımızı ayıracağız. İnşallah tekrar önümüz açılır da bir araya geliriz” diye konuştu.

Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında Karabük’te oynanacak Fenerbahçe maçı öncesi taraftara da seslenen Aytekin, şunları söyledi:

“Biz göreve geldiğimiz günden beri para bulmaya çalıştık. Bir sefer şu Fenerbahçe maçına gelin. Önümüzdeki hafta ödemelerimiz var. Çorbada tuzunuz olsun. Onlar da üzerine düşen görevi yapsınlar. Gelin aile olalım, bir takım olalım. Ben maça gelsinler diyorum. Bu zor günlerden böyle çıkılır. Ben taraftarımızın maça geleceğine inanıyorum. Onlara buradan teşekkür ediyorum.”

Kardemir Karabükspor yönetimi olarak gelecek sene her mahallede herhangi bir kıraathanede Karabükspor noktası yapacaklarını söyleyen Aytekin, buraların bayraklarla süsleneceğini, her hafta futbolcuları bu noktalara getirerek doksanlı yıllardaki coşkulu ortamı oluşturacaklarını belirtti.