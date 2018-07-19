Karabükspor, Berke Sağkan’ı transfer etti

Lig’de mücadele edecek olan Kardemir Karabükspor, genç oyuncu Berke Sağkan’ı kadrosuna katarak transferlerine devam etti.

Kırmızı-mavili ekip 2018-2019 sezonu öncesi transfer çalışmaları kapsamında Bursaspor’un altyapısından yetişen ve geçtiğimiz sezon Yeşil Bursa forması giyen 20 yaşındaki sol bek oyuncusu Berke Sağkan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kardemir Karabükspor Başkanı Mehmet Aytekin ve Genel Sekreter Murat Arslan’ın katılımıyla gerçekleşen tören sonrası Berke Sağkan, Kardemir Karabükspor için elinden geleni yapacağını belirtti.