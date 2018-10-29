Karabükspor, Darıca Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı

Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor çarşamba günü deplasmanda Darıca Gençlerbirliği ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası 4.Tur mücadelesinin hazırlıklarına başladı.

Kırmızı mavililer Adanaspor maçından sonra verilen bir günlük iznin ardından çarşamba günü oynayacağı kupa maçının çalışmalarına Hasan Doğan Tesisleri'nde yaptığı idmanla başladı. Teknik direktör Levent Açıkgöz yönetiminde yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda takım, dayanıklılık ve pas çalışmasının ardından yarım sahada çift kale maç yaptı.

Sakatlıkları bulunan Berkay Yılmaz ve Yusuf Akbulut antrenmanda yer almazken; Emre Eser takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalıştı.