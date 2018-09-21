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Karabükspor, Elazığspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Spor Toto 1.

Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor yarın deplasmanda oynayacağı Tetiş Yapı Elazığspor maçının hazırlıklarını tamamladı.


Kardemir Karabükspor, Lig'in 6. haftasında yarın saat 19.30'da Elazığ Atatürk Stadyumu'nda Tetiş Yapı Elazığspor ile oynayacağı müsabakasının hazırlıklarını sabah saatlerinde Çamlık sahasında gerçekleştirdiği antrenman ile tamamladı. Teknik Direktör Levent Açıkgöz yönetiminde 1 saat süren antrenmanda takım, ısınma hareketlerinin ardından taktik çalışma gerçekleştirdi. Sakatlıkları bulunan Berkay Yılmaz ve Emre Eser bu karşılaşmada forma giyemeyecekler. Kırmızı-maviler, bugün Ankara'dan havayolu ile Elazığ'a hareket edecek.


Öte yandan Kardemir Karabükspor'da yaşanan mali kriz nedeniyle 5 aydır maaş alamayan çalışanlara ise kulüp yönetimi tarafından ödeme yapıldı.

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