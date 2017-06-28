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28 Haziran 2017 21:19

Karabükspor, Ferhat Görgülü ile resmi imzayı attı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor daha önce ön protokol yaptığı Gençlerbirliği’nden 25 yaşındaki stoper Ferhat Görgülü ile 2 yıllık resmi sözleşme imzaladı.

Karabükspor, Ferhat Görgülü ile resmi imzayı attı

28 Haziran 2017 21:19


Kardemir Karabükspor Hikmet Ferudun Tankut Tesisleri’nde Futbol Şube Sorumlusu Tolga Gül’ün katılımı ile Ferhat Görgülü kendisini kırmızı-mavili ekibe bağlayan sözleşmeye imza attı.


İmza töreni sonrası açıklamalarda bulunan Futbol Şube Sorumlusu Tolga Gül daha önce prensipte anlaştıkları Ferhat Görgülü ile 2 yıllık resmi sözleşme imzaladıklarını söyledi.


Gül, takımın bugünden itibaren tesislerde çalışmalara başladığını kaydederek, “Yeni sezon hepimiz için hayırlı olur. 1 Temmuz itibari ile Bolu’da kampa başlayacağız. Ardından 18-30 Temmuz arası Slovenya’da ikinci etap kampımızı yaptıktan sonra Ankara’da TSYD Kupası’na katılarak yeni sezona başlayacağız. Bu seneki hedefimiz geçtiğimiz seneden daha iyisini yapabilmek. Bu hedef doğrultusunda çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz” dedi.


Transfer çalışmaları noktasında 10 numara eksikliklerinin olduğunu kaydeden Gül, “Öncelik olarak bu mevkiye bir oyuncu düşünüyoruz. Belki bir kanat oyuncusu da transfer edebiliriz. Transferi bir iki oyuncu ile tamamlamayı hedefliyoruz. Hazır bir takımımız ve geçen seneden omurgası oluşmuş bir takımımız var. Yeni hocamızla takımımıza yeni katılan oyuncularla güç kazanacaktır” diye kaydetti.


Ferhat Görgülü ise Kardemir Karabükspor’da olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyleyerek, elinde geleni yapacağını kaybetti.




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