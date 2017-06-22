Diğer
Kategoriler
22 Haziran 2017 16:49

Karabükspor Hamidou Traore ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Süper Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, geçtiğimiz sezon 1.

Karabükspor Hamidou Traore ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

22 Haziran 2017 16:49

Lig ekiplerinden Elazığspor’da forma giyen Hamidou Traore ile anlaştı.


Kardemir Karabükspor Başkanı Ferudun Tankut, İHA’ya yaptığı açıklamada geçtiğimiz sezon Elazığspor’da forma giyen Mali’li 20 yaşındaki Hamidou Traore ile 3 yıllık sözleşme imzaladıklarını söyledi.


Başkan Tankut, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini ifade ederek, “Bu kapsamda iç transferde Kerim ve İlhan ile yeniden sözleşme imzalamıştık. Bunun yanında Gençlerbirliği’nden Ferhat Görgülü’yü kadromuza katmıştık. Son olarak Elazığspor’da forma giyen 20 yaşındaki Hamidou Traore’yi 3 yıllık olarak kadromuza kattık. 20 yaşında genç bir oyuncu ve takımımıza katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Camiamıza hayırlı olsun. Diğer yandan takımımız bayram sonrası toplanarak Bolu’da yeni sezon kamp çalışmalarına başlayacak. Transferde şu an bir on numara transferimiz kaldı. Bununla ilgili olarak görüştüğümüz bazı oyuncular var. İnşallah onu da birinci etap kampına yetiştirmeyi de hedefliyoruz” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KARABÜK HABERLERİ
KARABÜK HAVA DURUMU
30
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    32°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    33°C
KARABÜK NAMAZ VAKİTLERİ
  • 27 RAMEZÂN 1438
  • 22 Haziran 2017
  • Perşembe
  • İmsak :02:47
  • Güneş :05:10
  • Öğle :13:03
  • İkindi :17:04
  • Akşam :20:34
  • Yatsı :22:37
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!