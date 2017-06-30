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30 Haziran 2017 11:55

Karabükspor, Hamidou Traore ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Kardemir Karabükspor, geçen sezon 1.

Karabükspor, Hamidou Traore ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

30 Haziran 2017 11:55

Lig ekiplerinden Elazığspor’da forma giyen orta saha oyuncusu Hamidou Traore ile 3 yıllık resmi sözleşme imzaladı.


Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig takımlarından Elazığspor forması giyen Malili genç orta saha oyuncusu Hamidou Traore’yi renklerine bağladı.


Kulüp binasında Futbol Şube Sorumlusu Tolga Gül’ün katıldığı imza töreninde Traore ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.


Futbol Şube sorumlusu Tolga Gül, daha önce prensipte anlaştıkları Hamidou Traore ile 3 yıllık resmi sözleşme yaptıklarını söyleyerek, “Kendisi 1. Lig’de son 2 seneyi genç yaşına rağmen çok iyi geçirdi. Takımımıza çok büyük katkısı olacağı inancını taşıyoruz. Bizi yanıltmayacak ve takımımıza güç katacak. Kendi kalitesini bir kez daha kanıtlayarak daha yukarı çıkaracaktır” dedi.


Hamidou Traore ise Karabükspoor’da olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Karabükspor’un bir aile ortamı olduğunu kaydeden Traore, “Beni çok istediklerini biliyordum. Kendime de güvenmemi sağladılar. Çok mutluyum ve tkaım için elimden gelen en iyisini yapacağım. Hedefim takıma yardımcı olup en üst başarılara ulaştırabilmek” diye konuştu.




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