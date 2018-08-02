Karabükspor iki genç futbolcuyu kadrosuna kattı

Lig temsilcisi Kardemir Karabükspor iki oyuncu ile daha sözleşme imzalayarak kadrosuna kattı.

2018-2019 sezonunda güçlü bir kadro kurmak isteyen kırmızı mavili kulüp geçen sezon Güney Kıbrıs 1.Lig ekiplerinden Doxa Katokopias forması giyen forvet oyuncusu Francis Narh ve yine geçen sezon Denizlispor forması giyen orta saha oyuncusu Taşkın İlter’i transfer ederek kadrosuna dahil etti. Metin Türker Tesisleri Toplantı Salonu’nda kulüp başkanı Mehmet Aytekin, Genel Sekreter Murat Arslan ve basın sözcüsü Fevzi Ünal’ın katılımıyla gerçekleşen törende 24 yaşındaki forvet oyuncusu Francis Narh ile 2 yıllık, orta saha oyuncusu 24 yaşındaki genç oyuncu Taşkın İlter ile de 1 yıllık anlaşma yapıldı.

İmza sonrası konuşan Kardemir Karabükspor Kulüp Başkanı Mehmet Aytekin yeni transferleri daha önce izlediklerini ve beğendiklerini belirterek, “Daha önce anlaştığımız futbolcularla beraber bu yeni gelen iki arkadaşla gücümüze güç kattık diye düşünüyorum İnşallah ikisi de kulübümüze faydalı olacak isimler” ifadelerini kullandı.

Yeni transferler Narh ve İlter, transferde emeği geçen herkese teşekkür ederek, taraftarların desteklerini istediler.