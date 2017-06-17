Diğer
Kategoriler
17 Haziran 2017 13:23

Karabükspor ilk transferini yaptı

Kardemir Karabükspor, yeni sezon için stoper Ferhat Görgülü’yü kadrosuna katarak, ilk transferini yaptı.

Karabükspor ilk transferini yaptı

17 Haziran 2017 13:23


Karabükspor Kulüp Başkanı Hikmet Ferudun Tankut, bugün itibari ile başlayan transfer dönemi kapsamında Gençlerbirliği takımından stoper Ferhat Görgülü ile anlaştıklarını söyledi.


Başkan Tankut, 25 yaşındaki oyuncu ile 1 yıllık sözleşme imzaladıklarını da kaydederek, "Geçtiğimiz günlerde yeni sezonda Erkan Sözeri hocamızla anlaştığımızı deklare etmiştik. Transfer döneminin başlaması ile bizler de çalışmalarımıza başladık. Bu kapsamda ilk olarak Gençlerbirliği takımındaki Ferhat Görgülü ile 1 yıllık sözleşme imzaladık. Bazı eksik gördüğümüz bölgelerle ilgili görüştüğümüz oyuncular var. İnşallah kamp dönemine tam kadro olarak gitmeyi hedefliyoruz" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KARABÜK HABERLERİ
KARABÜK HAVA DURUMU
24
°
C
  • Pazar
    24°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    25°C
KARABÜK NAMAZ VAKİTLERİ
  • 23 RAMEZÂN 1438
  • 18 Haziran 2017
  • Pazar
  • İmsak :02:46
  • Güneş :05:09
  • Öğle :13:02
  • İkindi :17:03
  • Akşam :20:33
  • Yatsı :22:36
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!