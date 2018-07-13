Karabükspor ilk transferini yaptı

Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, sezonun ilk transferini yaptı.

Kırmızı - mavili ekip ilk transferini geçtiğimiz sezon Ümraniyespor forması giyen tecrübeli orta saha oyuncusu Serdar Özbayraktar ile 1 yıllık resmi sözleşme imzalayarak yaptı.

Kulüp Başkanı Mehemt Aytekin ve Genel Sekreter Murat Arslan’ın katılımı ile İstanbul’da gerçekleşen törende Serdar Özbayraktar, 1 yıllığına Karabükspor ile resmi sözleşme imzaladı.

Başkan Aytekin, zor bir süreçten geçtiklerini ve ellerinden gelen her türlü gayreti göstererek bir yandan transfer çalışması yaptıklarını bir taraftan da kulübe maddi kaynak sağlanması noktasında çalıştıklarını kaydetti. Aytekin, kadrolarına görüşme yaparak mutabakata vardıkları birkaç oyuncuyla da hafta içi resmi sözleşme imzalayacaklarını da ifade etti.