Karabükspor krizi 10 saatlik toplantı sonrası aşıldı

Yaşadığı ekonomik kriz nedeniyle dar boğazda bulunan ve oyuncularına lisans çıkaramayan Kardemir Karabükspor’da yaşanan kriz kent protokolünün 10 saatlik toplantısının ardından kriz aşıldı.

Karabük Valisi Kemal Çeber başkanlığındaki uzun saatler süren toplantıya Belediye Başkanı Rafet Vergili, Karabük Milletvekilleri Niyazi Güneş, Cumhur Ünal, Hüseyin Avni Aksoy, Karabük TSO Başkanı Mehmet Mescier, AK Parti İl Başkani İsmail Altınöz ve Çelik İş Sendika Şube Başkanı Ulvi Üngören katıldı. İlki 7 saat süren ve bir saatlik aranın ardından 10 saat süren toplantıda şehrin ileri gelenlerinin bugün yapılacak kongrede başkan adayı olarak tek isim üzerinde mutabık kalındı. Yapılan görüşmeler neticesinde işadamı Sedat Namal’ın tek liste ile kongreye gireceği kararı alındı.

Alınan karar sonrası açıklama yapan işadamı Sedat Namal, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili ve Vali Kemal Çeber’in kendisini davet ettiğini söyleyerek, kendisine tevdi edilen görevi layığı ile yapacağını kaybetti.

İstişareler sonucu kongrede başkan adayı olmasının kendisine tevdi edildiğini belirten Sedat Namal, “ Bu kulüpte 4 yıl asbaşkanlık, belediye başkan yardımcılığı, TSO Başkanlığı ve milletvekilliği adaylığı yapmış biri olarak Karabük’ün ekmeğini yiyip suyunu içen biri olarak bu görevden kaçmamamız gerektiğini söyledim. Spor kulübünü yönetmek idareciliğin yanı sıra maddi desteklere bağlı bir konu. Benim bu göreve gösterilmem noktasında bundan memnun olmayanlar olabilir, bizi sevmeyenlerde olabilir ama bizim ortak paydamız Karabükspor. Netice itibari ile daha önceki yaşanan tecrübelere göre, toplantıya katılan Valimiz, belediye başkanımız milletvekillerimiz, TSO ve sendika başkanlarımız KARDEMİR’den bir yazılı taahhütname istenilen ve söz vermiş olduğu ilk yıl 10 milyon TL daha sonra 5 yıl için 7.5 milyon dolar sponsorluk anlaşması ile Karabükspor’u yeniden kaldığı yerden süper lige çıkarma amacında bulunacağız. Bir sıkıntımız var. Malum 30 Ağustos’ta resmi tatil ve kongremizi yapacağız, 31 Ağustos’ta lisansı bitirmemiz lazım. Herkesin beklentisi var. Ana spor KARDEMİR bu sözü verdikten sonra yerine getirecektir ama keşke bunu Cuma günü ödeyebilseler. Ancak yönetim toplantısı 3 Eylül’de olacak ve talebi taahhüdü çıkartabileceklerini söylediler” dedi.

Şuandan itibaren Karabükspor’a her şeyimle mücadele etmeye geldim diyen Namal, “Ama bundan 15 dakikaya kadar, Valimiz devleti, milletvekillerimiz iktidarı temsil etmek, Belediye başkanımız, sendika başkanımız kısaca Karabük’ü temsil eden hem siyasi hem de devlet iradesinin tevdi ile bu görevi kabul ettim. İnşallah bu görevi başarı ile bir yere ulaştırırız” diye kaydetti.

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, ise, 10 saatlik bir toplantı neticesinde Karabükspor ile bazı kararlar alındığını söyleyerek, “ Şehrimizin eşraflarından Sedat Namal bey tevdi edilen görevi kabul etti ve yeni bir yönetim oluşturulacak. Karabüğkspor’u bu bataklıktan çıkartmak KARDEMİR’in asli görevi içinde olduğu gibi eşrafında bu olaya sahip çıkması tüm eşrafın asli görevleri içerisinde. Bu kadar sıkıntılı bir kulübün içerisinde tevdi edilen Sedat Namal bey kabul etti. Şimdi sırada eşrafımızdan ve KARDEMİR’den de görevlerini yerini getirmesini bekliyoruz ve bu görevleri de herkesin yerine getireceğine ben inanıyorum. İnşallah bu problemi el birliği ile Karabükspor’u düzlüğüne çıkarmış olacağız.”dedi.