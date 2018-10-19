Karabükspor, kurban kesti

Lig'in 9. haftasında pazar günü 16.30'da Dr.Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu'nda Altay ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenman sürdürdü. İdman öncesi kulüp başkanı Mehmet Yüksel'in katılımıyla futbolcular için kurban kesimi gerçekleştirildi.

Çamlık sahasında Teknik Direktör Levent Açıkgöz yönetiminde yaklaşık 1.5 saat süren antrenmanda kırmızı-mavili ekip 5'e 2 top kapma çalışmasının ardından istasyon, orta ve şut çalışması gerçekleştirdi. Sakatlığı bulunan Berkay Yılmaz antrenmanda yer almazken; Emre Eser takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalıştı.