İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Karabükspor, kurban kesti

Kardemir Karabükspor, Spor Toto 1.

Lig'in 9. haftasında pazar günü 16.30'da Dr.Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu'nda Altay ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenman sürdürdü. İdman öncesi kulüp başkanı Mehmet Yüksel'in katılımıyla futbolcular için kurban kesimi gerçekleştirildi.


Çamlık sahasında Teknik Direktör Levent Açıkgöz yönetiminde yaklaşık 1.5 saat süren antrenmanda kırmızı-mavili ekip 5'e 2 top kapma çalışmasının ardından istasyon, orta ve şut çalışması gerçekleştirdi. Sakatlığı bulunan Berkay Yılmaz antrenmanda yer almazken; Emre Eser takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.