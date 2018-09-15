Karabükspor, Osmanlıspor maçına hazır

Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, Osmanlıspor maçının hazırlıkları tamamlandı.

Kardemir Karabükspor, Lig'in 5. haftasında yarın saat 17.00'da Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu'nda Osmanlıspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını Çamlık Sahası'nda gerçekleştirdiği antrenman ile tamamladı. Teknik Direktör Levent Açıkgöz yönetiminde gerçekleşen antrenmanda takım ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma çalışması yaptı.

Antrenmanı Asbaşkan Mehmet Yüksel de takip ederken antrenman sonunda takıma baklava ikramında bulundu.