Karabükspor, Trabzonspor hazırlıklarını tamamladı

haftasında yarın sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Karabük Üniversitesi Stadı’nda antrenör Levent Açıkgöz yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından teknik çalışma yaptı. İdmana, sakatlığı bulunan Dany ile kadro dışı kalan kaleci Ahmet Şahin ile izinli olan Grozav, Torje, Tanase ve Papp katılmadı. Kırmızı-mavili ekip, antrenmanın ardından tesislerine geçerek burada kampa girerek maç saatini beklemeye başladı. Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı’nda yarın saat 14.00’de başlayacak Kardemir Karabükspor-Trabzonspor karşılaşmasını hakem Halil Umut Meler yönetecek.

19. randevu

Kardemir Karabükspor ile Trabzonspor yarın lig tarihinde 19. kez karşı karşıya gelecek. Ligde iki takım arasında oynanan 18 maçta bordo-mavililerin rakibi karşısında galibiyetlerde 10-4 üstünlüğü bulunuyor, 4 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Bu maçlarda Karabükspor rakip fileleri 19 kez havalandırırken, kalesinde 32 gol gördü. Kardemir Karabükspor, evinde Trabzonspor ile oynadığı son 9 maçta 3 galibiyet aldı. 4 maçtan beraberlikle ayrılan Karadeniz ekibi, 2 maçı da kaybetti. Kırmızı-mavili ekip Trabzon ile evinde oynadığı son 5 sezonda rakibine hiç kaybetmedi. Bu maçların 3 maçı galibiyetle kapatan Karabük temsilcisi iki maçında da berabere kaldı. İki takım arasında Karabük’teki son 5 maç şöyle:

2011-2012 sezonu - K. Karabükspor - Trabzonspor: 2-1

2012-2013 sezonu - K. Karabükspor - Trabzonspor: 1-1

2013-2014 sezonu - K. Karabükspor - Trabzonspor: 2-2

2014-2015 sezonu - K. Karabükspor - Trabzonspor: 3-0

2016-2017 sezonu - K. Karabükspor - Trabzonspor: 4-0