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21 Temmuz 2018 14:27

Karabükspor yeni sezon hazırlıklarına aralıksız devam ediyor

2018-2019 yılı yeni sezonunda Spor Toto 1.

Karabükspor yeni sezon hazırlıklarına aralıksız devam ediyor

21 Temmuz 2018 14:27

Lig de mücadele edecek olan Kardemir Karabükspor Erzurumda sürdürdüğü ikinci etap kamp çalışmalarındaki yeni sezon hazırlıklarına aralıksız devam ediyor.


Teknik Direktör Fikret Yılmaz yönetiminde gerçekleştiren antrenman, Dayanıklılık koşusu ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda gerçekleştirilen pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenman taktiksel çalışmalarla noktalandı.


Yeni transferler Aymen Souda, Aydın Yılmaz, Serdar Kurtuluş, Mohamadou Sissoko, Serdar Özbayraktar ve Murat Ceylan’ın takıma uyum sağladıkları gözüküyor.




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