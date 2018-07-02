Karabükspor yeni sezon hazırlıklarına başladı

Spor Toto 1. Lig’de mücadele edecek olan Kardemir Karabükspor, Çamlık Antrenman Sahasında yaptığı idmanla sezon hazırlıklarına başladı.

"Göç yolda düzelir"

İdman öncesi konuşan Teknik Direktör Fikret Yılmaz, kulübün çok zor bir durumda olduğunu bildiğini ve Türkiye’de birçok kulübün aynı durumda olduğunu belirterek, “Ben ’göç yolda düzelir’ diyorum. Bu zorlukların üstesinden geleceğimize inanıyorum. Son derece iyi niyetli çalışmaya karar verdik, geldik çalışmaya başladık. Sportif direktörümüz, başkanımız, idarecilerimiz, hepimiz özveriyle çalışıyoruz. İnşallah bu olumsuz görüntüyü olumlu şekle dönüştüreceğiz diye düşünüyorum. Göç yolda düzelir. Karabük camiasının birlik olması, bu zor günleri atlatması gerekir. Biz hep birlik olalım, camiaya olarak birlik olalım, bir birimizi eleştirelim ama kırmayalım" dedi.

Yılmaz, hazırlıklara 10 gün kendi sahalarında başlamasının sebebinin Karabük’ün içinde bulunduğu durumdan kaynaklanmadığını, futbolcuların bir çoğunun gelmediğini ifade ederek, "Bir yıl önce ligden düşmek çok zor bir şey. Küme düşmüş bir takım, moralleri sıfır olmuş bir takım. Biz burada başlayıp 10 gün ön çalışmamız yapıp kampa gideceğiz" diye kaydetti.

"Çok iyi bir Karabükspor ortaya çıkarmanın peşindeyiz"

Kardemir Karabükspor yönetiminin transfer yasağını kaldıracağına inandığını kaydeden Yılmaz, “Daha uzun bir zaman var. O zamana kadar gerekli çalışmaları yapıp Karabükspor’u düzlüğe çıkaracağız” ifadelerinde bulundu.

Yılmaz transferle ilgili görüştükleri futbolcular olduğunu dile getirerek, “Çok iyi bir Karabükspor ortaya çıkarmanın peşindeyiz. Karabükspor’u çok iyi tanıyorum. Burada futbolcuyken maç yaptık, hem hoca olarak buraya geldim. Burası iyi bir camia. Zaman içerisinde iyi bir Karabükspor seyrettireceğiz Karabüklülere. Sadece umutsuz olmasınlar, inansınlar” diye konuştu.

Yılmaz, ilk kez alt yapıdaki oyuncularla idmana çıktıklarını genç oyuncuları izleyip, içlerinden yıldız olacak oyuncular çıkartacaklarını, en iyilerini seçip kampa getireceklerini belirterek “Karabükspor’a yeni yıldızlar kazandıracağız” ifadesini kullandı.