Karabükspor’a kongre sürecine kadar Ünsal gözetmenlik yapacak

Karabük Valisi, milletvekili, belediye başkanı ve Kardemir Yönetim Kurulu Başkanı’nın ortak kararı ile 4 Aralık’ta yapılacak kongre sürecine kadar Karabükspor’da yaşanan boşluğun giderilmesi ve ödemelerin aksatılmaması adına iş adamı Ziya Ünsal’ın gözetmenlik yapması kararlaştırıldı.

Daha önce kulüpte asbaşkanlık ve basın sözcülüğü görevinden bulunan iş adamı Ziya Ünsal, kulübün içinde bulunduğu durumun geçici olduğunu ve bu süreci sağlıklı bir şekilde atlatılması adına kendisinin kongre sürecine kadar kulübe gözetmenlik yapacağını belirtti.

Ünsal, kongre takvimine kadar kulübü yalnız bırakmamak ve hem futbolculara hem de piyasaya olan borçların aksatılmadan düzenli bir şekilde yapabilmek adına bir nevi gözetmenlik yapacağını kaydederek, “Başta Karabük valimiz, milletvekilimiz, belediye başkanımız ve KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı’mızın telkin ve tavsiyeleri ile ortak fikrin sonucu geçici olarak böyle bir yol planı belirlenmiş. Kongre takviminin 4 Aralık tarihine ertelenmesi nedeniyle arada yaşanan boşluğun sağlıklı bir şekilde atlatmak adına kulübün ödeme noktasındaki dengelerin sağlanması ve işleyişini kontrol etmek adına böyle bir karar alınmış. Bu noktada Kardemir Karabükspor’un önümüzdeki süreçte de devamını sağlamak, işleyişini devam ettirmek ve başarılara imza atması adına birlik ve beraberliğin oluşturulmasına şahsım olarak teşekkürü bir borç biliyorum. Herkesin takım için katkı vermesi memnuniyet verici. Çoğunluk sağlanması takdirinde 4 Aralık’ta sağlanmadığı takdirde 11 Aralık’ta yenilecek olan kongrede oluşacak yeni yönetim ile yaşanan sıkıntıların giderilerek Karabükspor’un Süper Lig’de eskiden olduğu gibi yoluna yeniden devam edeceğini ümit ediyorum” dedi.