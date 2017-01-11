Karabükspor’da Akhisar hazırlıkları

2 haftalık devre arası kamp çalışmalarını Antalya Belek’te sürdüren Kardemir Karabükspor, hafta sonu sahasında konuk edeceği Akhisarspor maçının hazırlıklarına başladı.

Ligin 16. haftasında 14 Ocak Cumartesi günü saat 13.30’da Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu’nda Akhisar Belediyespor’u konuk edecek olan Kardemir Karabükspor, Belek Spice Hotel’de öğle saatlerinde gerçekleştirdiği antrenman ile maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Igor Tudor yönetiminde yaklaşık 1.5 saat süren antrenmanda kırmızı-mavili ekip, pas ve istasyon çalışmalarının ardından çift kale maç yaptı. Afrika Kupası nedeniyle ülkelerinin milli takımlarında bulunan Traore, Yatabare ve Poko ile sakatlıkları bulunan Skulason ve Rybka antrenmanda yer almazken, Alexe takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalıştı.



Tudor: "Gerçekten yenmesi zor bir takım"

İdman sonrası açıklamalarda bulunan Hırvat teknik direktör Igor Tudor, hafta sonu çok sert, katı ve yenmesi zor bir takıma karşı mücadele edeceklerini söyledi.

Tudor, ligin her maçı gibi Akhisar maçının çok zor geçeceğini belirterek, “Hazırlıklarımız aynı şekilde devam ediyor. 2 haftalık bir ara vardı. Antalya’da çalışmalarımız iyi gidiyor. Akhisar takımı iyi bir takım. Çok sağlam ve katı bir takım. Gerçekten yenmesi zor bir takım. Az gol yiyorlar ve organize olup kompak oynayan bir takım. Bizim ne yapacağımız önemli. Karşımızda sağlam bir rakip var ve bunun farkındayız” dedi.

Diğer yandan kırmızı-mavili ekip yarın sabah Antalya kampına tamamlayarak Karabük’e hareket edecek.