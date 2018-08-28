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28 Ağustos 2018 21:49

Karabükspor’da Eskişehirspor maçı hazırlıkları başladı

Spor Toto 1.

Karabükspor’da Eskişehirspor maçı hazırlıkları başladı

28 Ağustos 2018 21:49

Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, deplasmanda karşılaşacağı Eskişehirspor maçının hazırlıklarını tesislerinde yaptığı antrenmanla başladı.


Kırmızı-mavili ekip ligin 4’üncü haftasında Eskişehir Yeni Stadyum’unda Eskişehirspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına akşam saatlerinde Çamlık Sahası’nda gerçekleştirdiği antrenman ile başladı. Teknik Direktör Fikret Yılmaz yönetiminde gerçekleşen antrenmanda takım gruplar halinde çalıştı. Altınordu müsabakasında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması yaparken, müsabakada görev almayan oyuncular ise dar alanda çift kale maç yaptı.




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