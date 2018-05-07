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07 Mayıs 2018 22:59

Karabükspor’da Fenerbahçe hazırlıklarına başladı

Kardemir Karabükspor, Spor Toto Süper Lig’in 33.

Karabükspor’da Fenerbahçe hazırlıklarına başladı

07 Mayıs 2018 22:59

haftasında pazartesi günü sahasında konuk edeceği Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı.


Kırmızı-mavili ekip, akşam saatlerinde Çamlık Sahası’nda gerçekleştirdiği antrenman ile Fenerbahçe maçının hazırlıklarına start verdi.


Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleşen antrenmanda, futbolcular rejenerasyon çalışmasının ardından ayak tenisi oynadı. İdmanda ayrıca sakatlıkları bulunan Alican Karadağ, Adam Stahl, Ferhat Görgülü ve Osman Çelik takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalıştı.




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