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Karabükspor'da futbolcular aileleriyle 'birlik beraberlik kahvaltısı' yaptı

Spor Toto 1.

Lig ekiplerinden Kardemir Karabüksporlu futbolculara, aileleri kahvaltıda sürpriz ziyaret gerçekleştirdi.


Metin Türker Tesisleri'nde kampta olan futbolcular Kulüp Başkanı Mehmet Yüksel'in gerçekleştirmiş olduğu kahvaltı organizasyonu ile yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve aileleri ile bir araya geldi. Kahvaltı sonrasında futbolculara hitaben bir konuşma gerçekleştiren Başkan Yüksel şu ifadelere yer ver verdi:


“Bundan sonra her şey sizin elinizde. Bizler ve aileleriniz her zaman yanınızdayız. Savaşmamız ve bu işi de başarmamız lazım. Biz birlik olacağız, siz birlik olacaksınız, aileleriniz birlik olacak ve bu işi başaracağız. Sizleri seviyor ve sizlere güveniyoruz."

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