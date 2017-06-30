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30 Haziran 2017 13:31

Karabükspor’da futbolcuların sağlık kontrolü tamamlandı

Kardemir Karabükspor’da futbolcuların iki gün süren sağlık kontrolleri tamamlandı.

Karabükspor’da futbolcuların sağlık kontrolü tamamlandı

30 Haziran 2017 13:31


1 Temmuz’dan itibaren Bolu’nun Gerede ilçesinde kampa girecek olan Kardemir Karabükspor’un teknik heyet ve futbolcuları iki gün süreyle gruplar halinde Özel MEDİKAR hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi. Kan örnekleri alınan futbolcular daha sonra EKG ve efor testinden geçtikten sonra kulak-burun-boğaz, ortopedi ve dahiliye polikliniklerinde gerçekleştirilen muayenelerin ardından sağlık kontrolleri tamamlandı.


İki gün süren sağlık kontrolünün ardından kırmızı-mavili ekip 14 günlük birinci etap kampı için yarın sabah Bolu’ya geçecek.


Öte yandan Milli takımların da ve izinli olan oyunculardan Latovlevici, Seleznov, Poko, Gaman, Skulason, Alexe, Mahmut ve Dany ise Bolu kampında takıma dahil olacak.




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