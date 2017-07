Karabükspor’da hedef ligde kalıcı olmak

Sağlık kontrolleri kapsamında 2 gün önce tesislerinde toplanarak yeni sezon hazırlıklarına başlayan Kardemir Karabükspor, bu sabah Bolu’ya hareket ederek birinci etap kamp çalışmalarının startını verdi.

Çamlık Sahası’nda teknik direktör Erkan Zengin gözetiminde 2 gün boyunca günde çift idman ile çalışmalarını sürdüren kırmızı-mavili ekip, 14 Temmuz’a kadar Bolu’da birinci etap kamp çalışmalarına devam edecek.

Kardemir Karabükspor Futbol Şube Sorumlusu Tolga Gül, geçtiğimiz sezon ligi 11. sırada tamamlayarak arzuladıkları ve istedikleri puanı yakaladıklarını, bu sezon ise bunun üzerine çıkarak, öncelikli hedeflerinin her sene ligde var olmak olduğunu söyledi.

Gül, bugün itibariyle Bolu’da birinci etap çalışmalarına başlayacaklarını kaydederek, “Burada 14 Temmuz’a kadar çalışacağız. 13 Temmuz’da ise lige merhaba diyen Malatyaspor ile hazırlık maçı yapacağız. Daha sonra 3 günlük izinin ardından ikinci etap kamp çalışmalarımız için Slovenya’ya geçerek, burada da ay sonuna kadar çalışmalarımız devam edecek. Orada da hazırlık maçlarımız olacak. Şuan itibariyle 3 hazırlık maçımız olacak. Belki bir tane daha hazırlık maçı yapabiliriz. Daha sonra ülkeye dönerek Ankara TSYD kupasına katılacağız. 11 Ağustos’a kadar takımımız en iyi şekilde lige hazır bir halde başlayacak” şeklinde konuştu.

“Öncelikli hedefimiz her sene ligde var olmak”

Öncelikli hedeflerinin lige tutunabilmek ve var olabilmek olduğunu da belirten Gül, “ Karabük şehrinin takımı Karabükspor’u her sene Süper Lig’de boy gösterebiliyorsa bu bizim için bir başarıdır. Hedef bitmez ve her zaman daha iyisini yapma gayreti içinde olacaksınız. Geçtiğimiz sezon ligi 11. sırada tamamlayarak arzuladığımız, istediğimiz bir puanı yakaladık diyebiliriz. Şimdi bu sene de bunun üzerine çıkmaya çalışacağız. Öncelikli hedefimiz her sene ligde var olmak ve sonrasında toplayabildiğimiz kadar puanları toplayarak en üst sıralarda takımıza yer bulabilmek” diye konuştu.

“İki transfer daha yapacağız”

Transfer çalışmaları kapsamında eleştiriler ve söylemlerin hiç bitmediğini dile getiren Tolga Gül şunları söyledi:

“Geçen sene niye bu kadar fazla transfer yapıyorsunuz diye eleştiriler oluyordu. Alt ligden üst lige yeni çıkmış bir takım vardı ve ona göre transfer yapmak zorundaydık. Ona göre transfer sayımız fazlaydı. Bu sene durum farklı ve oyuncuların çoğunun 2 yıllık sözleşmesi var. Şimdi takımızı boşaltıp tekrardan oyuncu mu transfer edelim. Takımızda büyük ölçüde memnunuz. Eksikliklerimiz var ve bunu gidermek için nokta atışı yapmak istiyoruz. Transfer yaptık ve yapacağız da. Bir iki noktaya daha transfer yapacağız. Geçen seneden daha iyi bir takım oluşturmak istiyoruz.”

Gül, takımın etkili oyuncuları Slenoznov ve Latovlevici konusunda kendilerine gelen resmi bir teklifin de olmadığını sözlerine ekleyerek, “Resmi teklif olursa düşünürüz. Bu iki oyuncudan biz memnunuz ve değerli oyuncularımız. Resmi teklif olursa kulüp menfaatleri doğrultusunda bunu değerlendiririz. Şuna gündemimizde böyle bir şey yok ve eğer teklif olursa ona o gün bakarız” ifadelerini kullandı.

Kırmızı-mavili ekip, takım otobüsü ile Bolu’ya hareket ederek akşam saatlerinden itibaren burada çalışmalarına devam edecek.