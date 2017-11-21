Karabükspor’da ilk başkan adayı Aytekin

Başkan adayı Mehmet Aytekin yaptığı açıklamada, Karabükspor’un şu anda sahipsiz kalmasına içinin el vermediğini, bu nedenle bir Karabük’lü olarak takıma sahip çıkmak istediğini söyledi.

Takımın uzun süredir bir yönetim belirleyemediğini belirten Aytekin, “Sivasspor maçından sonra istifa eden, Hikmet Ferudun Tankut’tan sonra başlayan süreçte maalesef hala kulübümüze başkan seçilememiştir. Buna bağlı olarak takımızda süratle bir düşüş başlamıştır. Telafisi olmayan bir yola girmiş bulunmaktayız. El atılmadığı taktirde amatör kümeye kadar düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalabiliriz. Takım içinde kafa karışıklığı ve huzursuzluk had safhadadır, futbolcular muhatap bulamamaktadır. Nisan ayından beri ödenmeyen transfer taksitleri, maaşlar ve primler bulunmaktadır. Hikmet Ferudun Tankut’un istifa edip, Hakan Yılmaz’ın aday olup geri çekilmesi ve Murat Malkoç’un adaylığını geri çekmesi sürecinin içerisinde olan, iki taraf arasında orta yolun bulunması için çalışan kişilerdenim. Bunu onlarda Bir Karabüklü olarak daha fazla sessiz kalamazdık, elimizi taşın altına tam olarak koyma vaktinin geldiğini gördük” dedi.

Eski takım kaptanı Sedat Kalaycı ile yola çıktığını ve başkan adayı olduğunu kaydeden Aytekin, “Reklam için çıkmadık. 4 yıl öncede kulüp başkanlığına aday olmuştum ve o süreçte adaylığımı geri çekmiştim. O günkü çıkışımın amacı, bir duruş ve birilerini göreve çağırmaktı. Bunu da başardığımı düşünüyorum. Bugünkü adaylığımız ve çıkışımız ise daha farklı. Sonuna kadar kongreye gitmek, bu kulübün sahipsiz olmadığını ve gerçek sahibinin Karabük halkı olduğunu göstermek üzerine” diye konuştu.

Karabükspor eski takım kaptanlarından Sedat Kalaycı ise, iki ailenin oluşturacağı yönetimin söz konusu olduğundan daha önce öne çıkmadıklarını ancak kongrede hiçbir adayın çıkmaması sonucu taşın altına ellerini attıklarını ve Karabükspor’u hak ettiği değeri vermek için bir yola girdiklerini ifade etti.