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04 Ocak 2017 17:10

Karabükspor’da kamp çalışmaları başladı

Karabükspor’da kamp çalışmaları başladı

04 Ocak 2017 17:10

Kardemir Karabükspor, ligin ikinci yarısı hazırlıkları kapsamında Antalya Belek’te kampa girdi.
Bugün itibariyle ligin ikinci yarısı için çalışmalara başlayan kırmızı-mavili ekibin kamp kadrosunda, kendilerine takım bulmaları istenilen Hakan Aslantaş ve kaleci Adriano ile Afrika kupasına giden Poko, Yatabare ve Traore yer almadı.
Kadrolarına kattıkları yeni transferlerle birlikte kampta 24 futbolcu ile çalışmalara başladıklarını kaydeden Kardemir Karabükspor Asbaşkanı Tolga Gül, “Ukranya’dan transfer ettiğimiz kaleci Oleksandr Rybka ve forvet Yevhen Seleznyov takıma katıldı. Bu iki oyuncu ile yarın resmi sözleşme imzalayacağız. Bunun yanında transfer çalışmalarımız devam ediyor. Öncelikli olarak bir sağ bek transferi üzerinde yoğunlaştık. Kafamızda birkaç tane isim var. Bir isim Karabükspor’a yakın ve onunla en kısa zamanda anlaşıp transferi gerçekleştireceğiz. Bu sayede bütün futbolcularımız hazır bir şekilde kamp çalışmalarına devam etmek istiyoruz. Diğer yandan takımda hafif sakatlığı bulunun Skulason var ve tedavisi sürüyor. Hakan Aslantaş ve kaleci Adriona kampa dahil olmadı. Bu iki oyuncuya takım bulmalarını istedik. Genç oyuncumuz Rodic’i ise Sırbistan’a kiralık vereceğiz” dedi.



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