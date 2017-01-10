Karabükspor’da kamp çalışmaları sürüyor

Devre arası kamp çalışmalarını Antalya Belek’te sürdüren Kardemir Karabükspor, akşam yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Igor Tudor yönetiminde yaklaşık 1 saat süren antrenmanda kırmızı-mavili ekip koşu ve pas çalışmasının ardından yarım sahada çift kale maç yaptı. Şiddetli fırtına ve yağmur altında idman yapan kırmızı-mavili ekipte çalışmaya Afrika Uluslar Kupası nedeniyle ülkelerinin milli takımlarında bulunan Traore, Yatabare ve Poko katılmadı. Hazırlık maçında sakatlanan kaleci Rybka ve henüz iyileşmeyen Skulason da çalışmada yer almayan diğer isimler oldu.