Karabükspor’da Konya hazırlıkları başladı

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında cumartesi günü saat 16.00’da Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu’nda Atiker Konyaspor ile karşılaşacak olan Karabükspor, Çamlık Sahası’nda gerçekleştirdiği antrenman ile çalışmalara başladı.

Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleşen antrenmanda kırmızı-mavili ekip gruplar halinde çalıştı. Göztepe müsabakasında oynayan oyuncular rejenarasyon çalışması yaparken, diğer grup oyuncular ise düz koşu ve dar alanda çift kale maç yaptı. Sakatlıkları bulunan Ferhat, Skulason, Kage, Adam ve Osman fizyoterapist eşliğinde çalıştı.