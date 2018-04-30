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30 Nisan 2018 20:15

Karabükspor’da Konya hazırlıkları başladı

Kardemir Karabükspor, hafta sonu sahasında konuk edeceği Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı.

Karabükspor’da Konya hazırlıkları başladı

30 Nisan 2018 20:15


Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında cumartesi günü saat 16.00’da Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu’nda Atiker Konyaspor ile karşılaşacak olan Karabükspor, Çamlık Sahası’nda gerçekleştirdiği antrenman ile çalışmalara başladı.


Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleşen antrenmanda kırmızı-mavili ekip gruplar halinde çalıştı. Göztepe müsabakasında oynayan oyuncular rejenarasyon çalışması yaparken, diğer grup oyuncular ise düz koşu ve dar alanda çift kale maç yaptı. Sakatlıkları bulunan Ferhat, Skulason, Kage, Adam ve Osman fizyoterapist eşliğinde çalıştı.




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