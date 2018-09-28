Karabükspor'da olağanüstü genel kurul kararı iptal edildi

Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor Kulüp Başkanı Sedat Namal, yarın yapılacak olan olağanüstü genel kurulu iptal ederek kongreye gitmeyeceklerini açıkladı.

Kulüp binasından Asbaşkan Mehmet Yüksel ve Basın sözcüsü Şükrü Gökkaya ile birlikte basın toplantısı yapan kulüp başkanı Sedat Namal, bir takım huzursuzluklar nedeniyle kongre kararı aldıklarını ifade ederek, “Kongremizin ilki 22 Eylül'de, yeterli çoğunluk olmadığından ikincisi ise 29 Eylül'de olacaktı. Cemiyet ve siyaset hayatımdaki tecrübelerimden dolayı son ana kadar biz konjonktürü izledik. Konjonktürü takip edenleri izledik. Karabükspor'a hangi noktada kimlerin destek verebileceğini, kimlerin takip ettiğini izledik. Amaçların ve hedeflerin ne olduğunu inceledik. Ve yönetim kurulu arkadaşlarımızla bir karar aldık. Bu kararımızda yasada, tüzükte, dernekler kanununda bize tanınan hak doğrultusunda yönetim kurulu olarak yarınki kongremizi iptal ettik. Yarın Karabükspor'un kongresi yok. Mevcut yönetim görevine devam edecektir” dedi.

“Sırçalı köşklerden bir yerler idare edilmez”

Namal, “Hiç olmazsa Karabükspor'da kulübün iyiye gitmediği, iyi yönetilemediği noktada kulübü ve Karabükspor'umuzu bu hale getirenlerden hesap sorulması, yanına kar kalmasın denilmesi bizim öncelikli görevimizdi. Bunu ben kongre konuşmamda da bu şekilde yansıttım. Bir takım çevrelerce bunlar eleştirildi. Sert olduğu söylendi. Birkaç gün sonra da hepinizin de bildiği üzere Kardemir'den, Karabük'teki büyük hissedar ailelerden biz Karabükspor'un kurtulması noktasında yardım çağrısında bulunduk. Hatta ayaklarına gideriz, ellerini öperiz dedik. Böyle bir erdemlik gösterdik. Ancak geçen hafta şahsıma gelen bir telefon neticesinde ben de ifade vermeye gittim. Gittiğim zaman da Mustafa Yolbulan ve Murat Yolbulan tarafından şikayet edildiğim ve mahkemeye verildiğimi gördüm. Sebebine baktığımda da kongre konuşmasındaki aynen paylaşıyorum, arkasında durduğum bir söz olarak ‘Sedat Namal yetimdir ama Karabüklü ve Karabükspor'un hakkını kimseye yedirmez, yedirmeyecektir de bunun hesabını soracaktır' diye. Yine de bu sözümün arkasındayım. Diğer bir konuda Kardemir noktasında bu 50 milyon Dolar gibi bir bedele sirayet edecek sözümüze istinaden, bizim sözümüz de şudur; lisans çıkartacağımız zaman kulübün ana sahibi her zaman Karabük'ün de bildiği gibi Kardemir'dir. Biz burada gelip geçici yöneticileriz. Burada tarafımızı üzmüştür. Biz de kendi haklarımızı aramak için gerekli belgeleri gerekli yerlere teslim edip bu hukuk mücadelesi de devam edecektir. Biz yine söylüyoruz, sırçalı köşklerden bir yerler idare edilmez. Sahaya inmek lazım, sahadakileri dinlemek lazım. Taşeron kullanmamak lazım. Biz sadece zenginlik fakirlik çalışmayla olur ama Cenab-ı Allah'ın takdiri olabilir. Onlar zengin biz fakir olabiliriz ama biz sadece üstüne basarak yine söylüyoruz” diyerek basına gelir gider tablolarının yer aldığı bazı evrakları gösterdi.

Başkan Namal, basına gösterdiği evraklarda, kulübün 2013-2014 sezonunda borcu olmadığını 2015 sezonunda kulübün 9 milyon geliri varken, 19 milyon gideri olduğunu ve 22 milyon zararla kapatıldığını ifade etti.

Yolbulan ailesinin kulüp başkanlığı yaptığı dönemler ve kulüp başkanı olarak getirildiği yönetimler olduğunu kaydeden Namal, “Kendisinin borç verip de bunu kulüpten şu kulüpten şu kadar alacağım var dediği para verdiği yönetim. Bu da daha sonra 2016-2017 sezonunda bizim borcumuz eksi 66 milyon liraya geliyor. Bu eksi 66 milyonun yanında 110 milyona yakın da aynı tarihlerde temlik alınıyor. Bu kulübün hakkı olan paraları teminat gösterip faktorinkten aldıkları paralar. Burada ayrıntı şu; Karabük'te bu aileyi herkes tanır. Hayırseverdir, ticareti düzgündür. Bu ailenin ticareti iyi bildiğini ve her şeyin hesabını iyi yaptığını herkes tarafından bilinen bir aile böyle bir yönetime ve Karabükspor'a nasıl zarar verdiği ortadadır. İşin enteresan tarafı da temliklerde faktörink yapılan bir şey ve burada da 70 milyon alacağı, bunlar bizi ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendiren ise Sedat beyin kongrede söylediği, ‘Hakim, savcı, vali, Ankara'da bakan, herkesi tanırım.' Doğru. Çünkü bunlarla hiçbir sorunu olmayan biriyim. Ve hepsinde de arkadaşlıklarım, dostluklarım vardır. Bundan da ben gocunmuyorum ama onların gocunduğu bir şey varsa hala Karabükspor'u takip etmeleri. Demek ki burada bıraktıkları bir iz var. Veya kaybettirmek istedikleri, kaybolmasını istedikleri bir iz var. Onun için ben yönetim kurulu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum bu noktada beni yalnız bırakmadılar. Vefa gösterdiler ve süreci yönetecekler. Sadece onlarla da istişare yaptığımızda şöyle bir karar aldık. Bunlar yine bahane üretmesin diye Kardemir'den talep ettiğimiz yazı üzerine yılbaşında hesaba kitaba bakılıp gidişata bakılıp ikili ilişkilere bakılıp Karabükspor'a bir şeyler yapılabilir diye. Yolbulan ailesi beni mahkemeye verdiği için mahkemeye verilen bir başkanı herhalde yardım etmeyeceklerini düşünüyorum ben. Çünkü varlığımdan rahatsız olduklarını düşünüyorum. Ama bu süreç devam edecektir. Biz kulüp başkanlığından bu gün itibariyle belki veya pazartesi itibariyle ayrılacağız. Arkadaşlarımızla da istişare yaparak tüzüğümüzün gerektirdiği yasal çerçeve noktasında da bir arkadaşımız bu süreci yönetecek. Karabükspor deplasmanlara gidecek. Karabükspor'da iaşe giderleri, hizmetler aksamayacak. İnşallah takımımız da başarılı sonuçlar alır. Biz geldiğimiz bu görevi de arkadaşlarımızla tamamlayacağız. Karabük'te bilinen şu gerçek var; hukuk herkese lazım ama hukuku da meşgul etmemek lazım. Belediye başkanımız da biliyorsunuz mahkemeye verdiler. Beni mahkemeye verdiler. Basın mensuplarından birkaç arkadaşımı mahkemeye verdiler. Konuşanı susturmaya çalışıyorlar” diye konuştu.

“Karabük'te hukuki süreç bundan sonra farklı yürüyecek”

"Amerika'dan paylaşılan ve Amerika'dan gönderilen konulara da biz zamanı gelince bunları sizlerle paylaşacağız" diyen Sedat Namal, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

“Bizim de bir takım çalışmalarımız olacak. Karabük'te hukuki süreç bundan sonra farklı yürüyecek. Yani buradakiler küçük, siyasetçiler büyük veya buradakiler küçük bakanlar büyük. Biz işimizi yukarıdan hallederiz düşüncesiyle bu tavrı gösterebilir bu aile. Ama bunda yanılıyorlar. Onun için süreç doğru olanı gösterecektir. Hukukta da biz hakkımızı arayacağız. Sadece bizim suçumuz eğer kongrede, ‘Çalanın yanına, çırpanın yanına bu kişilerle ilgili değil de Karabükspor noktasında. Benden sonra gelecek yönetim de benimle ilgili noksanlık varsa bunun gereğini yapmazsa o da yanlış yapmış olur.' Bunları söylediğimiz için herhalde bu şekilde davranıldı diye düşünüyorum. Bu duygu ve düşüncelerle yine Karabüksporumuzun yalnız olmayacağını, belki aksak noktalar olacağını ama yalnız olmayacağını bütün Karabüklülere ve Karabükspor'a duyurmak istiyorum.”

Başkan Namal, soru üzerine göreve, yönetim kurulu ile yaptıkları istişare sonucu asbaşkanın görevi yürüteceğini de sözlerine ekledi.