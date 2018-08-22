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22 Ağustos 2018 12:46

Karabükspor’da olağanüstü kongre kararı

Spor Toto 1.

Karabükspor’da olağanüstü kongre kararı

22 Ağustos 2018 12:46

Lig kulüplerinden Kardemir Karabükspor Yönetimi geçmişe dönük olağanüstü kongre kararı aldı.


Kardemir Karabükspor yönetimi geçmişe dönük aldığı karar ile transfer edilen futbolcuların lisanslarını çıkartamayacakları için olağanüstü kongreye gitme kararı aldıklarını açıkladı. Kulüp sitesinden yapılan açıklamada, “Borçlar yüzünden bu sezon transfer ettiğimiz futbolculara lisans işlemlerini çıkartamayacağımızı gördüğümüz için 31 Ağustos 2018 tarihinde transferin son gün olması nedeni ile, Belediye Başkanımızın basın yolu ile ilettiği gibi takımın ve şehrin önünü açmak ve yeni transferleri sahaya çıkarabilmek adına şehir eşrafına ve Karabük sevdalılarına fırsat vermek ve herhangi bir gecikmeye mahal vermemek için olağanüstü kongre kararı alınmıştır” denildi.


İlk olağanüstü genel kurul toplantısını bugün Vali Nafız Kayalı Gençlik Merkezi Salonu’nda yapacak olan Karabükspor yönetimi yeterli oy çoğunluğu sağlanamadığı takdirde ikinci kongrenin 29 Ağustos Çarşamba günü aynı saatte yapılacağını duyurdu.




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